Acidentes deixam quatro pessoas feridas e complicam trânsito na BR-381

Dois acidentes na BR-381 mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã desta sexta-feira (16/6) (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Ao menos dois acidentes na BR-381, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, complicam a vida do motorista. Na manhã desta sexta-feira (16/6), quatro pessoas precisaram de atendimento médico na rodovia depois de acidentes.

No trevo de Bom Jesus do Amparo, altura do km 400, um carro bateu na traseira de um caminhão. O Corpo de Bombeiros confirmou três vítimas no local.

Uma criança, de 12 anos, com corte no supercílio e ferimento na testa com exposição óssea, uma idosa, de 60 anos, com fratura de fêmur, e um homem, que não teve idade confirmada, com dores no peito, foram socorridos pela aeronave dos bombeiros para o Hospital João XXIII.

BR-381, Trevo de Bom Jesus do Amparo, colisão entre autos deixa o trânsito lento sentido BH. Apenas uma faixa liberada. Atenção, veículo prefeitura de prefeitura de cidade do Vale do Rio doce envolvido. pic.twitter.com/CPoH335OvZ %u2014 BR381 Urgente %u2122%uFE0F%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@Br381_urgente) June 16, 2023

Em Caeté, na altura do km 426, um caminhão carregado com pedras de cal tombou no viaduto entre o trevo de Caeté e Nova União. Parte da pista sentido Vitória está interditada.

A carga ficou espalhada na pista e há uma mancha de óleo de três metros de extensão na via. O Corpo de Bombeiros foi acionado para eliminar o risco de derrapagem.

O motorista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), segundo os bombeiros. O estado de saúde dele não foi divulgado.