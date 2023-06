Avião extrapola limite e sai da pista no aeroporto de Pouso Alegre

432

Aeronave saiu da pista e assustou moradores que estavam próximo do aeroporto (foto: Redes sociais/Reprodução) Um avião de pequeno porte se envolveu em um incidente na manhã desta quinta-feira (15/6), no aeroporto de Pouso Alegre, no Sul de Minas. O caso foi confirmado pela prefeitura.

De acordo com a administração, a aeronave realizava um pouso, quando extrapolou o limite da pista e parou sobre a área do talude da própria pista, parando no sentido do Bairro São Cristóvão. A decolagem também aconteceu no aeroporto da cidade.



“A Prefeitura de Pouso Alegre esclarece que não houve incidente grave com a aeronave no aeroporto de Pouso Alegre. Ocorre que a aeronave, durante o pouso, extrapolou o limite da pista, parando sobre a área do talude da própria pista. O município esclarece que não foi preciso nenhum atendimento médico, não houve feridos e a aeronave já foi devidamente rebocada. Ainda, como padrão, o caso será conduzido conforme normas técnicas cabíveis”, disse a nota da prefeitura, na íntegra.

Segundo apuração, esta aeronave é um monomotor com quatro assentos e pertence à empresa Fermac Cargo Consultoria e Assessoria em Transportes LTDA, de Campinas/SP. Ela seria de uso exclusivo de diretores da empresa e é experimental, não podendo ser usada como táxi aéreo.

Vale ressaltar que o último incidente registrado no aeroporto de Pouso Alegre tinha sido em 2009, quando um monomotor também saiu da pista; na época, os danos foram maiores.

Iago Almeida / Especial ao EM