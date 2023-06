Pane técnica faz avião parar no meio da pista depois de freada brusca

432

Passageiros tiveram de desembarcar na pista, saindo pela saída de emergência (foto: Redes sociais)

Passageiros que estavam num voo da Azul Linhas Aéreas, que fazia a rota Belo Horizonte-Governador Valadares, viveram momentos de pânico na manhã deste sábado (3/6), quando o avião em que estavam tocou o solo, mas ia “passar direto na pista” (veja o vídeo) e só parou com uma freada muito brusca. Segundo informações da companhia, teria ocorrido um pane técnica. Os passageiros foram retirados da aeronave e fizeram o percurso, da pista até o terminal de desembarque, a pé. Ninguém ficou ferido. A pista ficou interditada por cerca de uma hora e meia.

O pouso no Aeroporto Coronel Altino Machado de Oliveira estava previsto para as 8h30. O voo estava no horário. Gritos surgiram na cabine. Alguns passageiros se abraçaram. O avião parou na pista. Pelo rádio o piloto comunicou que houve uma pane e que todos deveriam desembarcar, com calma, e que os comissários iriam orientar a todos.

Um passageiro do avião, identificado como Eduardo Mozer de Castro, disse que se assustou. Castro contou que tem o costume de viajar sempre, mas que nunca um avião havia freado daquela forma e parado no meio da pista. “Eu estava retornando de Lisboa, Portugal. Ao meu lado, estava uma funcionária da Azul. Estávamos conversando e ela também estranhou o fato da freada parar no meio da pista. Disse que isso nunca tinha acontecido com ela.”

Apesar do susto, elogiou a atuação dos comissários. “Imediatamente eles se posicionaram e apontaram para a saída de emergência, onde eu estava sentado. Pediram que puxasse a alavanca, o que fiz e saímos por esta. Fomos, a pé, para o terminal de desembarque. Depois de uma hora, nossa bagagem chegou. Lá, os funcionários da Azul perguntaram, para cada um dos passageiros, as características de sua bagagem. O que vi foi muita organização”.

De todo jeito, ele conta que passou por uma situação inusitada neste tenso episódio: “Foi a primeira vez que saí de um avião pela janela. Mas deu tudo certo”, detalha.