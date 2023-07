Mulher enfrenta desafios para remarcar viagem de avião há mais de um ano

432

Até agora, Márcia conta que já tem mais de oitenta protocolos de ligações registrados, além de tentar resolver o impasse por e-mails, que não recebem respostas (foto: Martin BERNETTI / AFP) Márcia Viana, de 61 anos, é mãe e avó, e sua filha foi morar na Espanha há 15 anos. Desde então mãe e filha não se veem. Márcia também não conseguiu conhecer o neto. O que impede o encontro é um problema junto a companhia aérea. Há três anos Márcia tenta remarcar o seu voo para a Europa, que foi adiado duas vezes devido à pandemia, e não consegue. Desde que a sua filha foi morar longe, a mãe junta dinheiro para visitá-la.





Até agora, Márcia conta que já tem mais de 80 protocolos de ligações registrados, além de tentar resolver o impasse por e-mails, que não são respondidos pela empresa aérea. Quando foi presencialmente remarcar o seu voo, o atendente entregou um documento com quatro páginas impressas que, de acordo com ele, era a passagem de avião.



"Todo dia eu ligo. Hoje eu liguei às 14h05 e desligaram 16h05. Ontem eu fiquei três horas e quarenta minutos tentando resolver e não consegui", conta Márcia, aflita.





Quando Márcia conferiu, tratava-se de um documento dizendo que o prazo para remarcar a passagem expiraria no próximo dia 10 de julho. Ela não conseguiu esclarecer, em contato com a Latam, o que acontecerá depois do prazo dado pela companhia aérea, e não sabe se terá que voltar a remarcar ou perderá as economias de 15 anos investidas na compra da passagem.

A redação do Estado de Minas tentou contato com a Latam, mas não obteve resposta.