Incêndio atinge mata no bairro Santa Lúcia, em Belo Horizonte

Incêndio consome área de mata na BR-356, em BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

Riscos de incêndio aumentam entre julho e outubro

Um incêndio atingiu uma área de mata às margens da BR-356, no bairro Santa Lúcia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, no fim da tarde desta quarta-feira (5/7), e trouxe preocupação aos motoristas que trafegam na região.Há muita fumaça no local, o que prejudica a visibilidade dos motoristas na estrada. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 17h, e está à caminho do local para combater as chamas.Segundo os bombeiros, o fogo se concentra em uma área de lote vago.Historicamente, o inverno é marcado por ocorrências de queimadas em áreas de mata, sejam elas clandestinas ou involuntárias. O tempo seco, a baixa umidade e os ventos fortes, típicos desta época do ano, favorecem o aparecimento de focos de incêndio.Só neste ano, mais de 4.300 ocorrências de queimadas consumiram áreas verdes de Minas Gerais, e a previsão é de que a situação piore nos próximos meses.