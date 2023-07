R$ 1 milhão: Casal finge construir consultório médico e aplica golpe em MG

432

Estelionato teria ocorrido em Capelinha, no Vale do Jequitinhonha (foto: PCMG)

Segundo a PC, com essa credibilidade, algumas pessoas passaram a emprestar dinheiro ao casal, que prometia pagamento com juros. No entanto, esse empréstimo nunca foi pago. Ao todo, a suspeita da PC é que o casal tenha arrecadado cerca de R$ 1 milhão em empréstimos.

"Ao não receberem os pagamentos prometidos, as vítimas perceberam ter caído em um golpe. Nesse momento, o casal já havia se mudado para outra cidade. Com as denúncias, a PCMG iniciou as investigações e, diante do apurado, representou pelas prisões preventivas do casal", informou a PC.

A suspeita da Polícia Civil é que outras pessoas também tenham sido vítimas do casal, que após aplicar o golpe fugiu de Capelinha e foi para o Espírito Santo.

Um casal, de 49 anos, foi preso em uma ação conjunta entre as Polícias Civis de Minas Gerais e do Espírito Santo. Segundo a corporação mineira, eles são suspeitos de praticarem estelionato contra moradores do Vale do Jequitinhonha.