Homem é preso suspeito de esfaquear irmão idoso oito vezes durante briga

Um idoso de 70 anos foi esfaqueado oito vezes pelo próprio irmão nesta terça-feira (4/7), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O motivo seria um desacordo entre eles. O agressor foi preso depois de ser contido por pessoas que viram o ataque.

Faca usada no crime

O crime ocorreu no bairro Cidade Jardim, zona sul da cidade. A vítima estava descarregando compras quando foi abordado pelo irmão, de 43 anos. As facadas atingiram os braços, mão, a barriga e as costas da vítima.