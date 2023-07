Uberaba e Uberlândia já somam 23 mortes causadas pela dengue em 2023

432

Mutirão de limpeza de focos da dengue realizado em Uberaba em maio desse ano (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Dados do Painel de Monitoramento de Casos da Dengue da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), divulgados nesta terça-feira (4/7), informaram que as duas maiores cidades do Triângulo Mineiro, Uberlândia e Uberaba, já somam juntas 23 mortes causadas pela doença em 2023.





Leia também: Césio-137 sumido em Minas: produto é perigoso para a saúde Ainda de acordo com dados da SES-MG, foram 13.949 casos prováveis da doença na cidade e 2.384 confirmados neste ano.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Uberaba, de janeiro a junho de 2022 foram registrados no município 998 casos de dengue. Em igual período de 2023 foram registrados 2.412 casos.



A Prefeitura de Uberaba detalhou as medidas que estão sendo tomadas para conter o avanço da doença. “A Secretaria de Saúde de Uberaba, por meio do Departamento de Endemias e Zoonoses, realiza diariamente o combate ao vetor das doenças da dengue, zika e chikungunya, com intensificação das visitas domiciliares em bairros com maiores notificações do Aedes Aegypti. De acordo com Levantamento de Índice Rápido de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa), os focos estão dentro das residências”, informou o município.



Ainda segundo a Prefeitura de Uberaba, de acordo com dados do Departamento de Endemias e Zoonoses, em 2023 já foram recolhidas 55.100 toneladas de lixo.

"São mais de 200 agentes em campo em pontos estratégicos, mutirões e com ações educativas, de segunda a sábado no combate as arboviroses", complementou a Prefeitura de Uberaba.



Número de mortes por dengue em Uberlândia cresceu cerca de 100%

Mutirão de limpeza contra a dengue realizado esse ano em Uberlândia (foto: Prefeitura de Uberlândia/Divulgação) Já na maior cidade do Triângulo Mineiro, segundo informações do boletim epidemiológico da SES-MG, enquanto nos seis primeiros meses do ano passado foram registradas cinco mortes causadas por dengue e 3.743 casos, no mesmo período deste ano foram contabilizadas 12 mortes na cidade e três estão em investigação.

Em relação aos casos prováveis, a quantidade registrada desde 1º de janeiro é de 24.986. Já os casos confirmados somaram 24.979.

A Prefeitura de Uberlândia afirmou que está tomando medidas como o “Mutirão Cidade Limpa”, que eliminou mais de 130 mil criadouros do mosquito transmissor da dengue no 1º semestre.





"Considerando todas as fases do mutirão, mais de 222 mil pessoas foram alcançadas pela força-tarefa. Neste período, agentes de endemias, da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), vistoriaram quase 46 mil imóveis, vedaram 65 caixas d’água e eliminaram 132.074 criadouros, além de 2.690 focos de larvas do mosquito transmissor. Ao todo, foram recolhidas quase 7,7 mil toneladas entre resíduos da construção civil (RCC), massa verde e volumosos, além de 1.487 lotes roçados e de 2.717 podas em árvores”, informou a Prefeitura de Uberlândia.





Números da dengue em Minas

Conforme o Painel de Monitoramento de Casos da Dengue da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), Minas Gerais registrou 401.203 casos prováveis de dengue no primeiro semestre desse ano. Desse total, 237.710 casos foram confirmados para a doença. Com relação aos óbitos, foram 139 confirmados por dengue e 124 em investigação.