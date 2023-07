PBH começa a vacinar crianças de até 5 anos em escolas municipais

A Prefeitura de Belo Horizonte começou a aplicação de vacinas em escolas municipais nesta quarta-feira (5/7). As crianças de 6 meses a 5 anos e trabalhadores das unidades terão os cartões de vacina atualizados com os principais imunizantes para a faixa etária.









Para as crianças, são nove vacinas disponíveis: poliomielite, sarampo, rubéola, caxumba, varicela, febre-amarela, meningite, COVID-19 e gripe (foto: Jair Amaral/ EM/ D.A Press)



O lançamento da ação ocorreu na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Maria Sales, no bairro Betânia, Região Oeste de BH. Para garantir que o cartão de vacina dos estudantes esteja em dia, os pais precisam assinar um termo de autorização, que será enviado pela direção de cada instituição.

Segundo o Secretário Municipal de Saúde, Danilo Borges Matias, há uma preocupação quanto à baixa adesão das famílias, por terem três campanhas de vacinação nacional em andamento e reunir os imunizantes na escola, facilita a participação da comunidade.





"É importante aproximar-se por meio de ações intersetoriais entre saúde e educação. Ficamos muito felizes em ver como essa parceria funciona bem, além de facilitar para a população e estimular a família. Todo o esforço que pudermos fazer no sentido de aumentar a nossa cobertura, é válido", explica.

Recepção das crianças

Embora seja importante manter o cartão em dia, os pequenos ainda não entendem a necessidade, por isso, um trabalho prévio é feito nas escolas, com participação dos funcionários, para fazê-los sentir segurança no momento, como explica a diretora da EMEI Maria Sales, Tatiane Resende.





Equipe de saúde também faz um trabalho bem lúdico durante a aplicação (foto: Jair Amaral/ EM/ D.A Press) "Enviamos uma carta para as famílias na semana passada, detalhando todo o processo e quais as vacinas seriam aplicadas. Fazemos um trabalho pedagógico anterior, todos os profissionais da escola participaram e montamos equipe de apoio para isso. Na hora da vacinação, as professoras vêm com os alunos para dar segurança e a equipe de saúde também faz um trabalho bem lúdico durante a aplicação", explica a diretora.

O Secretário Municipal de Educação, Charles Martins Diniz, reforçou que o lançamento foi nesta quarta-feira, mas todas as EMEIs vão receber a visita das equipes de saúde. "Contamos com o apoio dos pais e responsáveis para assinar as autorizações e manter o cartão das crianças em dia", diz.





As aplicações são realizadas por equipes dos postos de saúde mais próximos às escolas. E, caso algum aluno não possa ser vacinado no dia, os 152 Centros de Saúde de BH seguem em funcionamento (confira os endereços AQUI ).