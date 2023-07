Prisão de suspeito pode esclarecer série de homicídios ocorridos em Itaúna

432

Na casa do homem preso, polícia encontrou celulares e uma pistola (foto: PCMG )

O clima anda tenso em Itaúna, na Região Centro-Oeste de Minas. De acordo com a a Polícia Civil, uma série de homicídios vem ocorrendo na cidade nos últimos meses, mas uma operação realizada nessa terça-feira (4/7), pode ajudar a polícia a esclarecer os crimes. Na ação, um homem de 26 anos, suspeito de envolvimento na maioria das ocorrências, foi preso.

Intitulada Maio Vermelho, a operação realizou buscas na residência do suspeito, onde foram encontrados uma arma de fogo calibre .40 com a numeração raspada, celulares e um tablete de substância esverdeada semelhante a maconha.

O veículo supostamente utilizado pelo suspeito em um homicídio cometido no mês passado também foi apreendido e será encaminhado para análise pericial. A vítima desse crime foi um homem, de 27 anos. Em 13 de maio, o corpo dele foi encontrado pela polícia na zona rural da cidade com as mãos amarradas.





Segundo a delegada Luciene Flávia Junqueira Caldas, que preside o inquérito, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional . “Agora, ele será submetido aos trâmites legais e responderá pelo crime que lhe é imputado. A investigação continuará a fim de esclarecer totalmente os detalhes do homicídio e identificar eventuais cúmplices ou motivações.”





Operação Maio Vermelho

O nome da operação faz alusão ao trabalho realizado pela Polícia Civil de Minas Gerais no combate aos crimes de homicídio em Itaúna.



“A prisão do suspeito e as apreensões efetuadas representam uma etapa importante na busca pela justiça e pela tranquilidade na comunidade local, refletindo o compromisso das autoridades em combater a criminalidade e garantir a segurança na cidade”, explica a delegada.