Sobrinho que matou o ex-marido da tia, a mando dela, pega 47 anos de prisão

Homem é condenado a 47 anos de prisão por matar ex-marido da tia, a mando dela (foto: Pixabay/Divulgação)

Um homem foi condenado a 47 anos de prisão pelo homicídio qualificado de duas pessoas, em Bonfinópolis de Minas, Região Noroeste do estado. Uma das vítimas é o ex-marido da tia dele, que, a mando dela, pediu ao sobrinho para cometer os crimes.

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), que pediu a condenação do autor à Justiça, informou que o caso aconteceu em 2018, quando a tia teria contratado dois sobrinhos para que matassem o ex-marido. O motivo seria uma discordância em relação à partilha de bens no divórcio.

Um dos executores do crime roubou o celular de uma das vítimas e entregou ao adolescente, que deu o aparelho de presente para a mãe. Percebendo o desaparecimento do celular e identificando a troca de chip do aparelho, a polícia solicitou a intercepção telefônica da linha.

Foi assim que os investigadores chegaram ao suspeito, quando ouviram em algumas das escutas a mãe comentando com parentes sobre um vídeo gravado no momento do crime, que ela viu no celular do filho.

O réu foi condenado por homicídio qualificado por meio cruel e que dificultou a defesa das vítimas, bem como por motivo torpe - aquele que é repugnante - em relação ao assassinato do ex-marido da mandante.

Outros fatores também pesaram na condenação, como ele ter ocultado o crime matando o outro homem que se encontrava no local, ocultação de cadáver e corrupção de menor de 18 anos.

Os demais envolvidos no crime já foram julgados em julho de 2021. O outro executor foi condenado a 38 anos de reclusão e a mandante do crime, a 20 anos.