Mulher é presa por internar o pai para receber dinheiro de herança

Investigações começaram depois que amigos da suspeita a denunciaram para a polícia (foto: PCMG / Divulgação) Uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante por manter o pai, de 62 anos, internado de forma ilegal em uma clínica terapêutica localizada na Zona Rural de Corinto, na região Central de Minas Gerais. A internação involuntária teria acontecido após a vítima receber R$ 29 mil de uma indenização trabalhista e mais um montante significativo referente a uma herança.

As investigações começaram depois que amigos da suspeita a denunciaram para a polícia. Na suposta clínica, os policiais encontraram o idoso, que confirmou que estava no local contra sua vontade. Além disso, de acordo com a Polícia Civil, a vítima estava “em perfeito estado de suas faculdades mentais”.









Durante as investigações, foi apurado que o estabelecimento não apresentava características de unidade de saúde ou hospitalar, tratando-se de uma “clínica terapêutica”. Conforme os investigadores, o local é cercado por muros altos com concertina, e o portão é mantido constantemente trancado, não sendo permitido a saída dos internos.

Outros envolvidos

Aos policiais, a vítima relatou que outra filha teria feito uma transferência bancária de R$ 10 mil sem seu consentimento. A partir disso, a corporação ainda vai apurar o envolvimento da mulher no caso.



Os envolvidos podem responder por sequestro e outros crimes previstos no Estatuto do Idoso.