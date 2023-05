Vereador é indiciado por dar 'tapa na bunda' de funcionária da Câmara em MG

Câmara ainda não se pronunciou sobre o caso do vereador acusado de abuso sexual (foto: Instragram/Reprodução)

O vereador Arlindo Bráz de Lima (PSB), acusado de importunação sexual por uma funcionária da Câmara de Lagoa Grande, no Triângulo Mineiro, foi indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

“A PCMG informa que o inquérito que apurou o envolvimento de um vereador de Lagoa Grande em crime de importunação sexual foi concluído com indiciamento e remetido à Justiça”, diz.

O caso, teria acontecido em março de 2022, quando a vítima, relatou aos investigadores que o político do PSB teria dado um tapa em sua bunda.

A ação, agora, está sob apreciação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e o Judiciário.

A reportagem do EM entrou em contato por telefone com a Câmara Municipal para tentar falar com o verador e também para obter um posicionamento oficial e aguarda retorno.

A informação foi confirmada pelona tarde desta quarta-feira (10/5). Conforme a PCMG, o inquérito foi concluído em abril.