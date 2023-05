Adolescente vai responder pelo sequestro da irmã de 3 anos, em BH

A delegada Fabíola Oliveira diz que as investigações continuam e não descarta a participação de outras pessoas no crime (foto: Mariana Costa/EM/D.A Press)

O adolescente, de 17 anos, suspeito de sequestrar a irmã de 3 anos , nessa segunda-feira (8/5), no Bairro Canaã, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, vai responder pelo ato infracional, já que é menor.





De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o jovem foi localizado e convencido a voltar para a casa da mãe ou teria que ser levado à delegacia para ser ouvido.





A delegada Fabíola Oliveira, da Delegacia Antissequestro, explicou que o adolescente não foi apreendido pois o período do flagrante terminou.





Em depoimento, ele disse que sequestrou a irmã por dinheiro, pois queria sair de casa e viajar para os Estados Unidos. Porém, ao saber da repercussão do caso, o jovem alega que desistiu do ato e resolveu procurar um local seguro para deixar a irmã. De acordo com a delegada, ele se disse muito arrependido.

“Ele tem consciência do ato infracional que cometeu. Liberou a irmã, mas ao mesmo tempo, não queria ser apreendido pela polícia.”





Ainda segundo ela, o menor será entregue à mãe, mediante termo de responsabilidade, e terá que cumprir algumas medidas para evitar a internação, como ficar à disposição das autoridades, não se ausentar da cidade e ter horário para voltar para casa.





A delegada informou ainda que as investigações a respeito do caso continuam e não descarta nenhuma linha de investigação, inclusive a participação de outras pessoas no crime.

"Vamos continuar a investigação. O fato dele estar arrependido, não exime ele do ato infracional que ele cometeu. Ele vai responder pelo que ele fez. Vamos avançar na investigação para determinar se ele agiu sozinho ou teve ajuda. Em relação a conduta dele, já está praticamente fechado.

A PCMG tem um prazo de 30 dias para concluir as investigações.