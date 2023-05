Caso Ian: Justiça investiga comunicação ilegal entre pai e madrasta

Audiência do caso Ian teve a presença de 22 testemunhas; 19 delas já foram ouvidas (foto: Leandro Couri E.M/ D.A Press) O pai e a madrasta de Ian Henrique Alameida Cunha, de 2 anos, morto em janeiro deste ano, podem ter se comunicado ilegalmente na prisão, esta é a suspeita da Justiça mineira, que solicitou uma lista de todos os visitantes de Márcio e Bruna, investigados pela morte da criança.









O pai, Márcio da Rocha Souza, de 31 anos, é acusado de omissão de socorro, e a madrasta, Bruna Cristine dos Santos, de 34 anos, foi denunciada por homicídio duplamente qualificado, como responsável pelas agressões.



Além deles, 20 testemunhas foram ouvidas, sendo 7 do Ministério Público, 7 de defesa da madrasta e 6 na defesa do pai.





A sessão de ontem terminou à 1h35 e o MP solicitou nova audiência, mas ainda não tem data definida.

Relembre o caso

Ian Henrique Almeida Cunha, de 2 anos, deu entrada no no Hospital do Pronto Socorro João XXIII (HPS) na madrugada de 9 de janeiro deste ano, sendo internado em estado grave.

Segundo o BO registrado no dia, o pai teria saído para trabalhar e deixado a criança com sua namorada. Ao retornar, o menino tinha vários ferimentos, em especial na cabeça. Ele levou Ian para o Hospital Risoleta Neves, e, lá, os médicos constataram que a criança tinha uma lesão na cabeça e escoriações no queixo.

Durante o atendimento, Ian teve duas paradas cardíacas e foi transferido para o HPS, onde acabou morrendo em 10 de janeiro. Os médicos relataram ainda que a criança estava com as mãos tortas e as pernas duras.





A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso desde o flagrante do casal e cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em BH e Santa Luzia. Com a morte do menino,foi feita uma reconstituição do dia.





De acordo com a PC, em meados de 2022, o pai foi denunciado por agressão contra a criança. Um dos locais dos mandados foi a casa dele, onde encontraram pichações com pedidos por "justiça".





