PBH oferece curso para salgadeira, auxiliar de cozinha e quitandas mineiras

Serão 30 vagas para ampla concorrência e 75 vagas reservadas para públicos prioritários (foto: Divulgação/PBH)



A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) está com inscrições abertas para novas turmas dos cursos das Trilhas de Gastronomia do Programa Valorizar a Gastronomia articulada à Agroecologia. A iniciativa é vinculada à Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional do administrativo municipal. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) está com inscrições abertas para novas turmas dos cursos das Trilhas de Gastronomia do Programa Valorizar a Gastronomia articulada à Agroecologia. A iniciativa é vinculada à Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional do administrativo municipal.









As aulas têm início no dia 22 de maio e serão ministradas no Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Mercado da Lagoinha (CRESAN), que fica na Avenida Antônio Carlos, 821, São Cristóvão. Cada candidato poderá se inscrever em apenas um dos cursos e caso a pessoa faça mais de um cadastro, apenas a última inscrição será considerada e as anteriores serão invalidadas.

Empreededorismo

Leia também: Ônibus 9210 terá passeio gastronômico, gratuito, pelo Prado e Santa Tereza As Trilhas de Gastronomia tem o foco na empregabilidade e empreendedorismo com o objetivo de oferecer qualificação profissional para a inserção e permanência no mercado de trabalho e, claro, a possibilidade de empreender no setor produtivo da gastronomia.