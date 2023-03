Ônibus 9210 terá passeio gastronômico, gratuito, pelo Prado e Santa Tereza

Ônibus 9210, que liga os bairros Prado e Santa Tereza, em Belo Horizonte, se transforma em palco gastronômico neste fim de semana (foto: João Marcos Rosa/Divulgação)

Já pensou fazer um passeio gastronômico por BH usando o transporte público? Essa é a proposta do Conexão 9210, evento gratuito que irá levar o público para conhecer o melhor das cozinhas de dois bairros tradicionais da cidade: Prado e Santa Tereza, usando o ônibus 9210, que liga as regiões.Os ingressos para o evento, marcado para este sábado (18/3) e domingo (19/3), estavam esgotados, mas a organização abriu um novo lote nesta sexta-feira (17/3).A linha 9210 percorre as principais ruas dos dois bairros, cortando dezenas de bares, restaurantes, cafeterias e hamburguerias. A iniciativa não vai afetar o funcionamento normal da linha nos dias de evento. Serão três viagens especiais em cada dia, sempre em três horários: 11h45, 13h30 e 15h.No sábado, o passeio sai do ponto inicial do 9210, na Praça Doutor Carlos Marques, no Prado, Região Oeste de BH, até o ponto final, na Rua Silvianópolis, no Santa Tereza, Região Leste da cidade. Já no domingo, a viagem segue o caminho inverso. No final de cada trajeto, haverá uma festa de rua, com apresentações musicais, comida e bebida.Dentro do próprio ônibus, o público já vai conhecer um pouco das opções gastronômicas da região, com um cardápio especialmente preparado por dois chefs de cozinha, e experimentar drinks, produzidos por uma cachaçaria artesanal. A viagem será embalada por muita música, à cargo de um DJ, que criou uma playlist exclusiva para o evento.O projeto, focado na mobilidade urbana, busca incentivar o uso do ônibus como meio de transporte ideal para o turismo gastronômico e o lazer em Belo Horizonte."Queremos mostrar que é possível sair de casa para comer e beber sem tirar o carro da garagem, utilizando o ônibus coletivo tradicional, que é barato, sustentável e seguro", afirma Lino Ramos, produtor cultural e idealizador do projeto.As festas de rua, que receberão os participantes das viagens, são abertas ao público também com entrada gratuita. No sábado, o evento acontece na Rua Salinas, no Santa Tereza, e no domingo, na Praça Doutor Carlos Marques, no Prado. Os ingressos também devem ser retirados no site