BH recebe feira com gastronomia, adoção de cães e diversão para crianças

Caramelo é um dos cães disponíveis para adoção (foto: Hospital Veterinário da Faculdade Arnaldo/Divulgação)

No próximo sábado (5/3), das 10h às 17h, o Colégio e Faculdade Arnaldo, localizados no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, recebem a Feira Aproxima. Além disso, o Hospital Veterinário da instituição vai promover um espaço para adoção de cães resgatados pela Guarda Municipal de BH e vítimas de maus-tratos. Ao todo, quatro pets poderão ganhar um novo lar.





“Todos eles passaram por tratamento na Faculdade Arnaldo e estão bem e saudáveis”, afirma a coordenadora administrativa do Hospital, Renata Curty Berberick.





No mesmo dia, a Feira Aproxima contará com atrações gratuitas para crianças e pets. A área kids, localizada no parquinho do Colégio Arnaldo, terá recreação acompanhada por monitores. Enquanto isso, na área pet, haverá um espaço para os cães se divertirem com piscina de bolinhas, túnel, obstáculos de salto, zig zag e caça petisco, sempre acompanhados por monitores especializados.





Haverá ainda um espaço de higiene e outro para descanso com pufes, sombra e água fresca.





Além disso, a Feira Aproxima vai proporcionar uma experiência gastronômica saborosa para os visitantes. Ao todo, serão cerca de 40 expositores de vários lugares de Minas Gerais.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.