'Embaixada falou que ia ajudar, não ajudou em nada', diz mineiro em Kiev

David e amigos tentam deixar a Ucrânia (foto: Arquivo Pessoal )





O mineiro David Abu-Gharbil publicou nas redes sociais um plano de fuga de Kiev, na Ucrânia, após toque de recolher que acabou nesta segunda-feira (28/02). Ele e mais dois amigos estão desde a última sexta-feira (25/02), em um hotel no centro da cidade.

Segundo David,o plano de fuga para deixar o país aconteceria nesta segunda-feira (28/02) após toque de recolher. “Os russos decretaram que qualquer um que estiver na rua, eles vão matar”, disse o mineiro em vídeo publicado nas redes sociais.

David usa as redes sociais para atualizar as informações em Kiev (foto: Arquivo Pessoal)

David deu detalhes do plano, que depois de executado, os brasileiros pegariam um trem para Chernivtsi, cidade no oeste do país, a 535 km da capital ucraniana, nas proximidades das fronteiras com a Romênia e a Moldávia. “Conversamos com a embaixada aqui, já fizemos uma rota para sair do país. Amanhã, às 8h, eles vão dar um jeito um jeito de vir buscar a gente ou a gente ir para o metrô pra chegar ao trem, vamos fazer uma rota", afirmou o mineiro.

Um outro amigo de David, que está em um bairro mais distante, a 30 quilômetros do hotel também participaria da fulga. Segundo David, ele não conseguiu chegar ao hotel porque foi parado pelo Exército ucraniano e foi orientado a voltar para casa. “Combinamos que não vamos deixar ninguém pra trás”, ressalta.

Mas, de acordo com David, o plano de fuga combinado com a embaixada brasileira não deu certo. “Embaixada falou que ia ajudar, não ajudou em nada. Só falou para a gente ir até os trens. Até o momento está tudo fechado. Infelizmente, a embaixada passou a informação toda errada. Continua não ajudando em nada. A princípio íamos para Romênia, mas ficou em segundo plano, porque não tem passagem mais. A nossa ideia é ir para perto da Polônia, ao menos temos uns amigos lá”, completa.