Vídeo: homem chora ao desabafar sobre irmão proibido de deixar a Ucrânia

Homem compartilha relato emocionante sobre o irmão proibido de deixar a Ucrânia (foto: Reprodução/Redes Sociais) Um homem viralizou nas redes sociais ao relatar uma tentativa frustrada de resgatar o irmão, a cunhada e o sobrinho, na fronteira entre Polônia e Ucrânia. No vídeo, o rapaz se emociona ao revelar que o irmão faz 25 anos naquela noite e, por causa da idade, foi impedido de sair da Ucrânia com a família.









Por causa do conflito com a Rússia, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, assinou na quinta-feira (24/2), uma ordem geral de "mobilização militar geral" no país para tentar realizar uma ofensiva contra a invasão russa, que começou na madrugada do dia 24/02. Entre as instruções, existe a ordem de que homens de 18 a 60 anos não devem deixar o país.





"Em particular, é proibido que homens de 18 a 60 anos, cidadãos ucranianos, deixem as fronteiras da Ucrânia", disse o comunicado. Esta proibição valerá até o fim do regime da lei marcial no país.





Emocionado, o rapaz conta que mora na Polônia há dez anos e viajou durante nove horas para chegar à fronteira com a Ucrânia para buscar os familiares. No entanto, por causa da lei marcial, o irmão dele não pode deixar o país.





Ele faz ainda um apelo às autoridades e aos EUA para que promovam a paz e ajudem a cessar a Guerra. "Não abandonem a Ucrânia. Deixaram-na sozinha, e todos aqueles rapazes e os amigos deles que estão na mesma situação, que nunca seguraram uma arma, vão morrer por nada!", implora.





Ele diz ainda que o irmão não deveria ser mantido ali apenas por ser maior de 18 anos. "Ele não é militar. Ele está logo ali. Se eu gritar, talvez ele até possa me ouvir", conclui. Veja o vídeo: