COVID-19: Minas fecha fevereiro com 321% de mais mortes que janeiro

Fevereiro foi 321% mais letal que janeiro para a Covid-19. (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

No terceiro dia de carnaval, Minas Gerais registrou duas mortes por COVID-19. Entretanto, o número pode de mortes pode ser maior, em decorrência do feriado, já que a Secretaria de Estado de Saúde depende dos dados fornecidos por cada município mineiro.Em fevereiro foram registradas 2.759 mortes, número 321% maior que o total de óbitos registrado em janeiro deste ano. Na primeira semana do ano, a ômicron já era responsável por 100% das contaminações no estado. A variante tem uma taxa de transmissão muito maior que outras cepas e que o vírus Sars-CoV-2 originário.

Agora, são 3.199.494 confirmações de casos em Minas desde o início da pandemia; 1.690 foram confirmados nas últimas 24 horas, sendo que 132.651 pessoas estão em recuperação e sendo acompanhadas. O número de internações segue estável, com 86% dos leitos de enfermaria ocupados, dos quais 7,4% estão com pessoas com suspeita ou confirmação para o vírus. São 61% dos leitos de UTI SUS ocupados, 30% com pacientes com COVID-19, o que representa um número de 587 pessoas.

No total, 59.645 pessoas já morreram pela doença em todo o estado. A média de idade dos óbitos confirmados é de 68 anos. Até agora, a vacinação da população total com as duas doses está em 75%. No público infantil, o índice é ainda menor, de 49,18% crianças que tomaram a primeira dose.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.

