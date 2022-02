Cai volume semanal de pacientes de casos positivos para COVID-19 em Minas

Casos positivos estão em queda em Minas Gerais o que impacta no número de curados (foto: Grupo Pardini/Divulgação)

Tabela mostra evolução semanal da pandemia em MG no último um mês (foto: Arte: Mateus Parreiras)

A semana que se encerrou neste sábado (26/02) se destaca por apresentar queda de 23,7% de casos positivos do novo coronavírus (Sars-CoV-2) e queda de 31% a menos de pessoas em acompanhamento pela infecção com relação à média das últimas quatro semanas, de acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) (confira o quadro abaixo).De acordo com os dados do último Boletim Epidemiológico Coronavírus da SES-MG, a média semanal do último um mês era de 114.478 casos poositivos e caiu para 87.262, enquanto que as pessoas com o vírus acompanhadas se retraiu de 200.630 para 138.321.A quantidade de mortes também foi menor, passando de média de um mês de 502 óbitos por semana para 482 nos últimos sete dias, redução de 4%. Com menos casos, ocorreu também uma diminuição do volume de curados, de 138.327 para 122.578, 31% menos na comparação dos períodos analisados.Segundo o último boletim, morreram 50 pessoas no estado nas últimas 24 horas em decorrência da COVID-19, acumulando 59.589 desde o início da pandemia, em março de 2020.Em um dia a SES-MG recebeu dos municípios registros de 12.028 casos positivos, totalizando somatório de 3.193.975 pessoas com o vírus desde o início da pandemia.