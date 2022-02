Minas anuncia "nova fase" da COVID-19 e libera UTIs

Leito de UTI inaugurado durante a pandemia para atendimento de COVID-19: vagas passam a atender também pacientes em tratamento de outras doenças (foto: Fábio Marchetto/SES-MG - 2/6/21)





Minas Gerais passará a viver uma "nova fase" em relação à COVID-19, segundo Fábio Baccheretti, secretário de Estado de Saúde. A partir da próxima terça-feira, 590 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) deixarão de ser exclusivos para pacientes infectados pelo coronavírus, o que vai aumentar a capacidade total de atendimento.





"A partir de 1º de março, não existe mais leitos exclusivos de COVID-19 no Brasil. Há uma migração, agora, do que a gente chama de legado. No estado de Minas serão 590 leitos novos entre adultos e pediátricos – 550 adultos e 40 pediátricos – que ficam como legado da pandemia. A gente sai de 2.072 leitos para mais de 2.620 leitos”, disse. Com isso, frisou, a rede SUS do estado aumenta em 26% o número de leitos de UTI”.





Segundo Fábio Baccheretti, a partir de então, Minas vai "conviver" com a COVID-19 e os leitos abertos durante a pandemia são um legado para o serviço público de saúde . “Leito de UTI sempre foi um gargalo e agora a gente passa a ter uma rede muito mais robusta (...) Vamos poder, a partir de agora, conviver com a COVID. É uma nova fase, conviver com a COVID como uma doença que continua afetando a população, mas menos grave".





O secretário afirmou que o momento da pandemia em Minas permite que o estado avance no programa Opera Mais, Minas Gerais, que pretende reduzir e até zerar a fila de pacientes esperando por cirurgias eletivas. A estimativa é que 370 mil pessoas aguardam por procedimentos.





“Estamos virando mais uma página com a queda desta nova onda e, com isso, temos um novo momento do sistema público de saúde do estado. Isto significa que outras doenças, como infarto, AVC e infecções terão mais leitos disponíveis”, afirmou Baccheretti.





Entre quinta-feira e ontem, Minas registrou 11.610 casos de COVID-19 e 123 mortes em decorrência da doença. Dos 3.181.947 diagnósticos positivos totais, são 142.931 pacientes em observação, 2.979.477 altas médicas e 59.539 mortes desde o início da pandemia, em março de 2020.





Baccheretti informou que o estado vai estabelecer novos protocolos e outra maneira de categorizar os desdobramentos da covid-19 no estado. Ele destacou que a nova metodologia está sendo elaborada a partir de dados mais consistentes sobre o atual cenário. Todas as regiões mineiras seguem na onda verde do plano Minas Consciente. (MM)

REFORÇO

550

Total de UTIs para adultos que deixam de ser exclusivas para pacientes com COVID-19 e reforçam a rede SUS





40

UTIs COVID-19 pediátricas legadas ao sistema de saúde





370 mil

Total de pacientes que aguardam procedimentos cirúrgicos eletivos





Fonte: SES-MG