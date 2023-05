Suspeito de violência contra a esposa é preso em Paracatu

Armas foram encontradas com o homem suspeito de agredir a esposa (foto: Divulgação/PMMG)

Um homem suspeito de violência contra a esposa foi preso na noite dessa terça-feira (9/5), em Paracatu, no Noroeste de Minas. Armas e munição que estavam com ele foram apreendidas.De acordo com a vítima, de 34 anos, o marido ainda ameaçou matá-la e depois tirar a própria vida. A situação se repetia há duas semanas, segundo relato dado aos policiais.