PRF prende 100 motociclistas que cometiam infrações na BR-040

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve cerca de 100 motociclistas na manhã desta quarta-feira (10/5) na BR-040, na altura de Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira.

De acordo com o órgão, os motociclistas “transitavam de forma imprudente e causavam grande risco a eles próprios e aos outros usuários da rodovia. Foi monitorada ainda situações como placas encobertas e ilegíveis com o objetivo de burlar a fiscalização”. Os motociclistas saíram de Ribeirão das Neves com destino ao Rio de Janeiro.

Segundo a PRF, as motos com placas encobertas e os condutores, que dirigiam de forma perigosa, também tinham infrações de trânsito.

De acordo com o balanço da PRF, dezenas de motos foram recolhidas, outras autuadas e uma foi encaminhada para a Polícia Civil.

Por causa dessas apreensões, o trânsito na BR-040 ficou um pouco lento, mas na parte da tarde o tráfego estava normal.