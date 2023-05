Mulher de 34 anos morre esmagada por caminhão com 40 toneladas de pedras

A mulher foi esmagada pelo caminhão enquanto aguardava na portaria de uma empresa da cidade. (foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação)

Na manhã desta quarta-feira (10), um acidente envolvendo um caminhão carregado com 40 toneladas de pedras resultou na morte de uma mulher de 34 anos no Povoado de Capão de Baixo, próximo a Nova Serrana, na região Central de Minas Gerais. Um médico da Unidade Salvamento Avançado (USA) do Serviço Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito no local do acidente.









Enquanto aguardava, outro caminhão carregado com pedras estacionou próximo à entrada com problema no sistema de freio e acabou descendo pela pista, atingindo a vítima.

Bombeiros fizeram a remoção do corpo após o trabalho da perícia da Polícia Civil. O local foi isolado para atuação das equipes.

De acordo com a corporação, a mulher era natural da cidade de Iraí de Minas, no Triângulo Mineiro. O caminhão em que ela estava vinha de Monte Carmelo, na mesma região.