Mineira faz vaquinha on-line para reerguer casa após chuvas

Durante as chuvas intensas que ocorreram em Minas em dezembro de 2022, o telhado da casa de Cláudia Torres Tololi, de 51 anos, moradora da zona rural de Matipó, na Zona da Mata mineira, foi destruído. Para reconstruir a estrtura, uma vaquinha on-line tenta arrecadar R$ 15 mil.

Atualmente, Cláudia vive no imóvel com uma lona no teto para amenizar o estrago. A cozinha e o banheiro da casa foram os únicos cômodos em que o teto não foi destruído.