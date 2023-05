Suspeito de estuprar pacientes na UTI é preso

A Polícia Civil (PCMG) prendeu, na manhã desta quarta-feira (10/5), um técnico de enfermagem, de 55 anos, suspeito de ter estuprado duas pacientes no Hospital Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ), em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.

Equipe da Polícia Civil que fez a prisão do técnico de enfermagem

A polícia informou que o homem foi encontrado na casa de um familiar. Ele não resistiu à prisão.

Estupros ocorreram no começo do ano





Após o relato, a polícia começou a investigar e chegou até a segunda vítima, que também confirmou o estupro. Uma delas é deficiente visual. Segundo a Polícia Civil, os estupros aconteceram em fevereiro e março deste ano. Uma das vítimas fez a denúncia do estupro à PCMG.Após o relato, a polícia começou a investigar e chegou até a segunda vítima, que também confirmou o estupro. Uma delas é deficiente visual.



Depois do começo da investigação, o Hospital Maternidade Therezinha de Jesus demitiu o funcionário.

“Diante da mera suspeita sobre o ocorrido, o funcionário foi imediatamente desligado da instituição, deixando de fazer parte do quadro do Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus. O HMTJ fez questão de colaborar com a Polícia, franqueando a entrada dos investigadores e aos dados solicitados para esclarecimento dos fatos", informou o hospital.