MG: professores paralisam atividades na rede particular nesta quinta-feira

Segundo o sindicato dos professores de Minas, a defasagem salarial já se acumula em 20,01% (foto: Rovena Rosa/Agência Brasil - Imagem meramente ilustrativa) Professores da rede particular de ensino vão parar as atividades nesta quinta-feira (11/5) nas regiões Sul e Centro-Oeste de Minas Gerais, além de Belo Horizonte e demais cidades que integram a Região Metropolitana.

“Os professores estão indignados com o desrespeito com que estão sendo tratados”, afirma a presidente do Sindicato dos Professores de Minas Gerais (Sinpro-MG), Valéria Morato. “Afinal, são três anos de desvalorização de nossa categoria, apesar dos aumentos constantes das mensalidades”, frisou.

Ainda segundo o Sinpro-MG, o Sinepe/MG ofereceu 4,36% de aumento, parcelado em duas vezes, em abril e em outubro. O índice ainda estaria condicionado à aceitação pela categoria de divisão da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) e redução do adicional por tempo de serviço de 5% para 3%. Além disso, o sindicato patronal ainda exige o fim da isonomia salarial entre trabalhadores de uma mesma escola.

Em nota, o Sinepe/MG afirmou que as negociações acontecem de forma aberta e equilibrada “há décadas”, com a finalidade de buscar “soluções fundamentadas em diálogos e conversações, dinâmicas e detalhadas, envolvendo os interesses, as realidades e os limites apresentados pelos nossos representantes e pelos representantes dos profissionais que trabalham em nossas instituições de ensino. Em todos esses anos, conseguimos ajustar, adequar e orientar respostas e soluções que atenderam as partes e geraram acordos pontuais”.