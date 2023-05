44ª edição do Arraial de Belo Horizonte está de volta a partir de julho

Outro destaque é a montagem de uma Vila Gastronômica para todos os dias da festa, com ambientação especial, mesas, cadeiras e outros atrativos (foto: Divulgação/PBH)



O Arraial de Belo Horizonte está de volta na 44ª edição. Neste ano, a tradicional festa será nos dias 21, 22, 23, 29 e 30 de julho e 5 e 6 de agosto e terá programação reforçada. O Arraial de Belo Horizonte está de volta na 44ª edição. Neste ano, a tradicional festa será nos dias 21, 22, 23, 29 e 30 de julho e 5 e 6 de agosto e terá programação reforçada.





Mantendo a 'Experiência Junina Completa', o 'Arraial de Belô' irá trazer as tradicionais apresentações das quadrilhas da cidade, shows com artistas locais e nacionais, além de diversas atividades gastronômicas.









No terceiro e último fim de semana, em agosto, está previsto para ocorrer as apresentações de artistas locais e internacionais. A programação completa será divulgada posteriormente.





Outro destaque é a montagem de uma Vila Gastronômica para todos os dias da festa, com ambientação especial, mesas, cadeiras e outros atrativos.





A Vila contará também com as receitas vencedoras do 4º Concurso Prato Junino, iniciativa da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur) em parceria com faculdades de gastronomia da cidade e deve ocorrer nos meses de junho e julho. A final do concurso vai abrir o período junino na capital mineira.





“As quadrilhas juninas são um patrimônio da nossa cidade e um dos eixos do Arraial de Belo Horizonte, que chega a 44ª edição em 2023. É com muita alegria que vejo elas voltarem à Praça da Estação, contribuindo novamente para uma cidade mais feliz. Sem contar a nossa gastronomia, um dos principais ativos da cidade, que será representada todos os dias na Vila Gastronômica, espaço de destaque no nosso festejo. O desejo é que a nossa tradição junina siga encantando moradores e turistas”, comenta Gilberto Castro, presidente da Belotur.





Concurso Municipal de Quadrilhas





Um dos pilares da festa, o Regulamento do Concurso Municipal de Quadrilhas de Belo Horizonte foi divulgado pela Belotur nessa terça-feira (9) e para se inscrever, os representantes dos grupos deverão entregar a documentação na sede da empresa municipal, na Diretoria de Eventos, na Rua Espírito Santo, 527, térreo, Centro.





Os documentos poderão ser entregues até o dia 23 de maio, de 10h às 12h e de 13h às 17h. No dia 23, de forma excepcional, o recebimento se dará também no horário de 19h às 22h. O regulamento completo pode ser acessado aqui





Para cada uma das quadrilhas inscritas e habilitadas será destinado um auxílio financeiro no valor de R$18 mil. O montante total dos recursos concedidos será de R$792 mil, a ser distribuído igualmente para até 44 quadrilhas juninas. As agremiações vencedoras do Concurso Municipal receberão, além dos troféus, as seguintes premiações, de acordo com a sua classificação:





Grupo Especial





1° lugar – R$ 16.500 mil

2° lugar - R$ 14.400 mil

3° lugar - R$ 12.250 mil

4° lugar - R$ 10.100 mil





Grupo de Acesso





1° lugar – R$ 14 mil

2° lugar - R$ 11.800 mil

3° lugar - R$ 9.700 mil

4° lugar - R$ 7.600 mil

5° lugar – R$ 5.500 mil





Para o concurso em 2023, os grupos estarão dispostos da seguinte maneira: o Grupo Especial será formado por até 16 quadrilhas, sendo as 10 melhores colocadas do Concurso do Grupo Especial e as seis quadrilhas melhores classificadas do Grupo de Acesso no ano de 2022.





Já o Grupo de Acesso será formado por até 27 quadrilhas, sendo as quatro últimas quadrilhas colocadas do Grupo Especial do ano passado, os grupos classificados entre o 7° e o 24° lugar na última edição, as quadrilhas que não se inscreveram na competição de 2022, as agremiações que estiverem retornando por motivo de punição ou desclassificação, se inscrevendo pela primeira vez ou que se inscreveram e desistiram de participar na última edição.

Caso seja criado o Grupo de Disputa, então, o Grupo de Acesso contará com 14 quadrilhas e passará a ser formado com as quatro últimas quadrilhas colocadas no Grupo Especial no ano de 2022 e as 10 quadrilhas classificadas do 7º ao 16º lugar no Grupo de Acesso no concurso do último ano. O Grupo de Disputa só será criado caso o número de quadrilhas inscritas no Grupo de Acesso ultrapasse o limite de 27 agremiações.





As quadrilhas do Concurso Municipal do Arraial de Belo Horizonte em 2023 serão avaliadas pela comissão junina que deverá levar em conta os seguintes critérios: conjunto, coreografia, caracterização, marcador e casal de noivos.



*Estagiário sob supervisão