Papa Francisco parabeniza arcebispo de BH pelo jubileu de prata

Missa na Catedral Cristo Rei, em construção no bairro Juliana, na Região Norte de BH (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Noite especial para o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, o clero e as comunidades de fé. O arcebispo festeja nesta quarta-feira (10/5) 25 anos de consagração episcopal, com uma missa na Catedral Cristo Rei, em construção no bairro Juliana, na Região Norte de BH. No início da celebração eucarística, o núncio apostólico no Brasil, Giambattista Diquattro, leu uma mensagem do papa Francisco parabenizando dom Walmor pelo jubileu de prata.