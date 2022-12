Dom Walmor sobre morte de Bento XVI: 'Guardo no coração seu jeito simples'

Dom Walmor relembrou encontros com o papa emérito Bento XVI (foto: Reprodução/redes sociais )

O arcebispo da Arquidiocese de Belo Horizonte e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Walmor Oliveira de Azevedo, prestou homenagem para o papa emérito Bento XVI. Na mensagem divulgada em suas redes sociais e pela Arquidiocese, ele destacou a importância de Bento XVI para a Igreja Católica e seu incentivo para a construção da Catedral Cristo Rei, na capital.

O papa emérito faleceu neste sábado (31/12), em Roma, aos 95 anos, informou o Vaticano. Bento XVI foi papa entre 2005 e 2013, quando renunciou ao cargo por problemas de saúde.





Dom Walmor afirma que a vida do papa emérito “transmite lições essenciais para a Igreja e o mundo” e o descreve como “homem de uma fé inabalável e profunda”. Em outro trecho da mensagem, o arcebispo lembra dos encontros com Bento XVI.





“Tive a oportunidade de encontrá-lo em diferentes ocasiões. Nomeado por Bento XVI para auxiliar a Igreja no Dicastério para a Doutrina da Fé, agradeço a Deus pela preciosa oportunidade. Além dos momentos em Roma, estivemos juntos na Conferência de Aparecida, acontecimento marcante da Igreja na América Latina realizado em 2007. Guardo no coração o seu jeito simples, mesmo com tantos dons e virtudes.”





Dom Walmor ressalta ainda que o papa emérito “sempre foi muito atento e zeloso com a Igreja em Minas Gerais e na Capital Mineira.” Além disso, Bento XVI conheceu o projeto e incentivou a construção da Catedral Cristo Rei.





O arcebispo termina a mensagem dizendo que “a Igreja e o mundo se despedem de uma mente brilhante, de um servidor notável, líder inscrito na história, que testemunhou até o fim a simplicidade, fiel ao Evangelho.”