Na Catedral Cristo Rei, em BH, missa com dom Walmor celebra a fraternidade

Fiéis presentes na missa do Domingo de Misericórdia (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Dom Walmor lembrou que os cristãos, por meio de diálogo, justiça e respeito, podem transformar as diferenças em riqueza para um mundo melhor (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Laurita Campos da Costa, moradora do distrito de São Benedito, em Santa Luzia, diz que misericórdia significa saber o que uma pessoa enferma precisa e tentar ajudá-la da melhor forma (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

PROGRAMAÇÃO

Júlio Vilaça Morais e Amanda Aparecida Lara Caputo, ambos professores, vieram de Contagem e visitam a Catedral pela primeira vez (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

SIGNIFICADO

Cleusa Vicente: 'Alcancei muitas graças rezando diante deste quadro' (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

PROGRAMAÇÃO DA TARDE

Neste domingo (24/04) uma semana após festa da páscoa, os católicos celebram a Misericórdia, que tem o significado, em tempos das dificuldades atuais, de “fraternidade universal", conforme explicou na manhã de hoje o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).Durante missa iniciada às 10h30 na Catedral Cristo Rei, em construção na Região Norte de Belo Horizonte, dom Walmor lembrou ainda que os cristãos, por meio de diálogo, justiça e respeito, podem transformar as diferenças em riqueza para um mundo melhor.A programação do Domingo da Misericórdia na Catedral Cristo Rei, chamada “Igreja-Mãe da Arquidiocese de Belo Horizonte”, começou às 8h com a primeira missa, seguindo-se a Adoração ao Santíssimo Sacramento, pelo Grupo do Conselho Arquidiocesano de Associações, Movimentos e Novas Comunidades (Camenc).Muitos fiéis de cidades vizinhas chegaram à catedral bem cedo. Usando uma camisa bordada com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, a dona de casa Laurita Campos da Costa, moradora do distrito de São Benedito, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), diz que misericórdia significa visitar os doentes, saber o que uma pessoa enferma precisa e tentar ajudá-la da melhor forma."Vou visitar um doente, levar alimento. Às vezes, por orgulho, há pessoas que não gostam de ser ajudadas. Cabe a nós achar um jeito de auxiliar", afirmou Laurita.Visitando a catedral pela primeira vez, o casal Júlio Vilaça Morais e Amanda Aparecida Lara Caputo, ambos professores vieram de Contagem (RMBH) e participaram da primeira missa. E qual o sentido da misericórdia Para Júlio, quer dizer "perdão, reconhecimento dos nossos pecados, enxergar o próximo como discípulo do Senhor Salvador e estar sempre pronto para servir". Com a camisa do Cristo Misericordioso, Amanda acrescentou: "Compaixão e colocar o próximo como extensão de você mesmo".Moradora de Ribeirão das Neves (RMBH), a aposentada Cleusa Vicente levou o quadro do Jesus Misericordioso para dom Walmor abençoar. "O quadro me acompanha há cinco anos do Cristo. Alcancei muitas graças rezando diante dele. Fica na minha sala da minha casa para que todos que chegam o vejam. Já tive um sonho com Jesus, e sei que a misericórdia é termos compaixão do próximo", disse Cleusa.À tarde, haverá outras atividades religiosas no templo (veja a programação), que se encontra aberto a todos os fiéis, não sendo necessário o agendamento para participar. De acordo com a Arquidiocese de BH, devem ser respeitadas as medidas de prevenção da COVID-19: uso obrigatório de máscara, cuidado com a higienização das mãos, respeito ao distanciamento social.Os presentes podem almoçar no Convivium Cristo Rei, integrado à infraestrutura da Catedral, de forma a contribuir para a obra de edificação da cátedra, “o coração da iniciativa ‘Dai-lhes vós mesmos de comer’, que partilha refeições com pessoas pobres. “Para este Domingo da Misericórdia, os fiéis são convidados à generosa doação de arroz, feijão e óleo, contribuindo assim para diminuir a dor de muitas famílias, ameaçadas pela fome”, informa a Arquidiocese de BH, em nota.No primeiro domingo após a páscoa, a Igreja celebra a Festa da Divina Misericórdia. Segundo os teólogos, São João Paulo II soube valorizar a experiência mística de Santa Faustina Kowalska (1905-1938), freira polonesa que teve visões de Jesus Cristo e as registrou em seu diário – o que deu origem à celebração e se tornou oficial no calendário da Igreja a partir de decreto do papa João Paulo II (1920-2005), canonizado em 2014.A freira escreveu: “Ó meu Jesus, vós sabeis que, desde os meus mais tenros anos, eu desejava tornar-me uma grande santa, isto é, desejava amar-vos com um amor tão grande com que até então nenhuma alma vos tinha amado” (Diário1372).A imagem do Cristo Misericordioso decorre da primeira visão da religiosa: “Da túnica entreaberta sobre o peito, saíam dois grandes raios, um vermelho e outro pálido. Logo depois, Jesus me disse: Pinta uma Imagem de acordo com o modelo que estás vendo, com a inscrição: Jesus, eu confio em vós” (Diário 47).14h - Adoração ao Santíssimo Sacramento15h - Terço da Misericórdia (Padre Samuel Fidelis)15h30 - Reflexão à luz da Palavra de Deus (padre Samuel Fidelis)16h20 - Intervalo17h - Missa presidida pelo padre Alexandre FernandesEndereço: Rua Campo Verde, 165, Bairro Juliana, na Região Norte de Belo Horizonte