Após 2 anos suspensa, missa de Páscoa recebe fiéis na Catedral Cristo Rei

Para o arcebispo Dom Walmor Oliveira de Azevedo, um dos significados sobre a ressurreição de Jesus Cristo é no sentido do começo de uma vida nova (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Depois de dois anos suspensa, devido ao coronavírus, a missa de celebração da Páscoa coordenada pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Walmor Oliveira de Azevedo, voltou a ser realizada neste domingo (17/4). Os fiéis puderam acompanhar a missa na Catedral Cristo Rei, no Bairro Juliana, Região de Venda Nova, na capital.

Com a fase mais severa da pandemia superada, as mensagens são de fé e renascimento. De renovação para uma realidade de esperança em dias melhores.









Em toda a cidade e na Grande BH, outras paróquias também retomaram as missas do Domingo de Páscoa. Em Sabará, o culto é às 19h nas Paróquias Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora do Rosário, e Caeté recebe, a partir das 15h, a Santa Missa com a procissão da ressurreição no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, no tradicional ponto de encontro entre os fiéis, no alto da Serra da Piedade.





Dentro das igrejas, a orientação é sobre o uso de máscaras, a manutenção do distanciamento entre as pessoas, e a aplicação do álcool em gel.