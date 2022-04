Procissão da ressurreição de Jesus Cristo reúne fiéis em Ouro Preto

Ver galeria . 12 Fotos A procissão conta a história bíblica desde Abrahão até a ressurreição de Jesus Cristo. São 180 pessoas que encenam os personagens do Antigo e Novo Testamento, vestidos a caráter (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press )

Neste Domingo de Páscoa (17/4) moradores e turistas se reúnem em Ouro Preto para a tradicional procissão da ressurreição, que conta a história bíblica desde Abrahão até a ressurreição de Jesus Cristo. São 180 pessoas que encenam os personagens do Antigo e Novo Testamento, vestidos a caráter.A procissão saiu às 8h30 da Igreja Nossa Senhora do Pilar. Os sinos anunciavam a boa nova, acompanhados pela Sociedade Musical Bom Jeans do Matozinho que toca.A servidora pública Cristina Cota, de 42 anos, trouxe o anjo de Abrahão, Ana Laura Mendes Cota. No novo testamento, é o anjo que impede Abrahão de matar o próprio filho em um sacrifício para Deus.Leia: Tapetes de serragem colorem Ouro Preto para celebração da Páscoa Cristina presta uma homenagem ao marido que faleceu em um acidente de bicicleta no dia 11 de março, há pouco mais de um mês. Ela se emociona, já que é a primeira Semana Santa que passa sem o marido. "É o momento da lembrança dele. O filho dá continuidade, interpretando São Miguel."Todos os anos, o educador físico Alexsandro Moraes vivia o Arcanjo São Miguel. Neste ano, o arcanjo será o filho Thales Martins Morais Cota, de 29 anos.