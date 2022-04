Previsão do tempo mostra domingo de Páscoa com 'friozinho' em BH

Páscoa será fria em Belo Horizonte, de acordo com a Defesa Civil (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

Você considera chocolate e frio uma combinação boa? Caso sim, o clima em Belo Horizonte será do seu agrado neste domingo (17/04). Segundo previsão meteorológica da Defesa Civil de BH, a mínima será de 13 ºC no feriado, com máxima de 27 ºC. Você considera chocolate e frio uma combinação boa? Caso sim, o clima em Belo Horizonte será do seu agrado neste domingo (17/04). Segundo previsão meteorológica da Defesa Civil de BH, a mínima será de 13 ºC no feriado, com máxima de 27 ºC.









Durante o dia, uma dica é aproveitar com parcimônia o Sol característico do outono. A Defesa Civil da capital mineira alerta também para a umidade relativa mínima, que deve girar em torno de 35% durante a tarde.





Até então, não há previsão de chuva neste domingo em BH, que também contará com ventos fracos. A temperatura mais baixa que o habitual se dá por conta da atuação de uma massa de ar polar na capital mineira.





Alerta





A Defesa Civil de BH emitiu, na última sexta-feira (15), um alerta de baixas temperaturas, válido até terça-feira (19). Na noite desse sábado (16), por exemplo, a cidade belo-horizontina teve a menor temperatura do ano , com 11,9 ºC.





Diante do alerta, a Defesa Civil recomenda:





- "Hidrate-se; evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;





- realize atividades físicas utilizando agasalho;





- em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação, isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;





- procure um especialista em caso de problemas respiratórios".