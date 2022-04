Páscoa promete ser fria; BH tem temperatura mais baixa do ano, diz Inmet

Belo Horizonte registrou a temperatura mais baixa do ano

Belo Horizonte registrou, neste sábado (16/04), a temperatura mais baixa do ano. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a estação Cercadinho, que fica no Bairro Buritis, Região Oeste da cidade, marcou 11,9°C.

Antes, a temperatura mais baixa registrada na capital mineira em 2022 foi de 13,3°C, no dia 22 de março. Em Monte Verde, no Sul de Minas, os termômetros bateram os 2,6°C, a menor temperatura do estado.