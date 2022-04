'BH é da Gente' traz programação infantil às ruas da capital neste domingo

Programação recreativa se divide em quatro pontos da cidade. Na imagem, as atrações dispostas na Avenida Silva Lobo (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) O projeto “BH é da Gente” oferece atividades recreativas em quatro diferentes pontos de Belo Horizonte na manhã deste domingo (17/4). Com foco nas crianças, a programação será realizada das 9h às 13h e se divide entre as regiões Centro-Sul, Oeste, Noroeste e Pampulha.









Também na Savassi, para o público geral, acontecerão aulas de Lian Gong em 18 terapias. A atividade é uma prática da medicina tradicional chinesa para prevenir e tratar dores no corpo.





Já na Região Oeste, o “BH é da Gente” acontece na Avenida Silva Lobo, entre as Ruas Xapuri e Garret, Bairros Grajaú e Nova Granada. Neste local, pais poderão acompanhar os filhos em oficinas de práticas circenses, com atividades com perna de pau e experimentação de instrumentos musicais.





Na Pampulha, as atividades acontecem na Avenida Guarapari, no trecho entre a Avenida Portugal e a Rua das Canárias, no Bairro Santa Amélia. As crianças poderão ir ao local e aprender a fazer brinquedos tradicionais, como o pião, e também brincar na cama elástica, piscina de bolinhas e brinquedos infláveis.





A unidade do projeto na Região Noroeste fica na Rua Araribá, entre as Ruas Marcazita e Carmo do Rio Claro, Bairro Aparecida. No local, a prefeitura organiza espaços para vivência de brincadeiras tradicionais, como cabo de guerra, além da instalação de cama elástica e piscina de bolinhas.





O "BH é da Gente" é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, da Prefeitura de Belo Horizonte.