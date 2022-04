COVID-19: Uberaba completa 10 dias sem mortes pela doença

Boletim epidemiológico da COVID-19, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, divulgado na noite de sexta-feira (15/4), trouxe um novo e animador registro: 10 dias completos sem mortes causadas pela doença, fato que não ocorria desde março de 2020.

Ainda segundo o atual boletim, oito pessoas com COVID estão internadas em hospitais da cidade, sendo seis em UTIs (quatro delas na rede pública e duas na privada) e duas pessoas em enfermarias da rede pública. Desta forma, neste momento as internações de pessoas com COVID na rede privada de Uberaba está zerada.