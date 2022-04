Bombeiros capturam serpente próximo ao Restaurante Popular de BH

Bombeiros com a cobra capturada no Restaurante Popular I - Herbert de Souza, em BH (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais) Uma serpente de aproximadamente 1,5 metro foi capturada pelos bombeiros na tarde deste sábado próximo ao Restaurante Popular I - Herbert de Souza. O estabelecimento é o principal refeitório popular de Belo Horizonte e fica na Região Central da cidade, próximo ao Terminal Rodoviário de BH.





Restaurante Popular Herbert de Souza é o principal refeitório popular de BH (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press) Os bombeiros conseguiram capturar a serpente com um gancho. Posteriormente, foi colocada em uma caixa apropriada.





Após a captura, os bombeiros trabalharam na soltura do animal. Segundo o Corpo de Bombeiros, a serpente foi solta em uma região de conservação, perto do Parque Municipal das Mangabeiras, Região Sul da cidade.

Serpente foi solta em uma mata perto do Parque das Mangabeiras (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais)

"Olha a cobra!"

Nessa sexta-feira (15), feriado de Sexta-Feira da Paixão, outra ocorrência envolvendo serpentes foi atendida pelos bombeiros em Minas Gerais. Na cidade de Januária, no Norte de Minas, uma jiboia também de cerca de um metro e meio foi capturada no quintal de uma casa do Bairro Alto dos Poções.