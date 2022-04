Governo adia leilão do Rodoanel Metropolitano de BH

Projeto do Rodoanel tem potencial para reduzir cerca de 1.000 acidentes por ano no Anel Rodoviário (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O Governo de Minas Gerais adiou o leilão que prevê a concessão do Rodoanel da Região Metropolitana de Belo Horizonte. O anúncio foi feito neste sábado (16/04). O projeto seria leiloado no dia 28 de abril. Agora, a data prevista é o dia 28 de julho deste ano.

O Rodoanel é a construção de aproximadamente 100 km de malha rodoviária e tem potencial para reduzir cerca de 1.000 acidentes por ano no Anel Rodoviário, segundo o governo do estado.

O leilão será para a concessão das obras, manutenção e operação da rodovia. O contrato estabelece prazo de 30 anos de concessão.

A obra como um todo deve custar cerca de R$ 5 bilhões. O estado vai investir aproximadamente R$ 3 bilhões, provenientes do acordo assinado com a Vale para a reparação de danos causados pelo rompimento da barragem em Brumadinho, e a empresa vencedora vai aplicar em torno de R$ 2 bilhões.

Segundo o governo de Minas, o adiamento foi feito para garantir a ampla concorrência às empresas interessadas na administração da rodovia.

Ainda de acordo com o estado, com a obra do Rodoanel, a redução das emissões de gás carbônico deve atingir quase 10%. Além disso, o governo espera aumentar de 7% a 13% no Produto Interno Bruto (PIB) da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Antes do início das obras, o projeto do Rodoanel deve passar pelo processo de licenciamento ambiental.