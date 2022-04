Adolescente com facão tenta assaltar supermercado em Três Pontas; veja

Menor usa facão para causar terror (foto: TV Alterosa Sul de Minas / divulgação )





Um adolescente de 17 anos tentou assaltar um supermercado em Três Pontas, no Sul de Minas, horas antes de completar 18 anos. A ação foi flagrada pelas câmeras de segurança do local e aconteceu na última terça-feira (12/04), mas as imagens foram divulgadas neste sábado (16/04). O vídeo mostra o momento em que o criminoso invade o supermercado com uma máscara e um facão.









Adolescente com facão tenta assaltar supermercado em Três Pontas



Vídeo: TV Alterosa Sul de Minas/ Divulgaçãohttps://t.co/IyQ6MMh1wT pic.twitter.com/oPCurrGmXQ — Estado de Minas (@em_com) April 16, 2022

O adolescente vai direto ao caixa. Ele tenta causar terror e aponta o facão para as vítimas. O criminoso também chega a bater nas prateleiras. Os clientes se assustam e se afastam. A funcionária levanta e um dos clientes ainda pega a vassoura para espantar o bandido.





"Fiquei quieta, assustada. Já ia passar o dinheiro do caixa, mas ele fugiu", conta a funcionária. "Assustei quando o vi na viatura da PM. Já brincamos na infância e até briguei com ele para não fazer isso mais", ressalta.





Na sequência, outros funcionários aparecem para ajudar e o criminoso foge sem roubar nada. A PM foi acionada e conseguiu alcançar o suspeito, que foi levado para a delegacia.





Segundo a polícia, o adolescente foi levado para a delegacia, mas foi ouvido e liberado.