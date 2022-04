Domingo de Páscoa tem almoço especial para pessoas em situação de rua

O cardápio especial de domingo de Páscoa atendeu a mais de 300 pessoas em vulnerabilidade social (foto: Jair Amara/EM - Belo Horizonte/MG - DA Press/Brasil)

Um domingo com almoço especial dedicado às pessoas em situação de rua, com estrogonoff, batata palha, arroz e sobremesa, foi a maneira solidária de comemorar o Dia da Páscoa do projeto "Comida que Abraça", idealizado pela empresária Renata Camargo, que atende a essa população desde abril de 2020.

O "Páscoa na rua" foi possível com a ajuda de voluntários reunidos no horário do almoço na Praça Vaz de Melo, no Lagoinha, região Noroeste de Belo Horizonte. Vanessa, que é proprietária do restaurante Hortelã Comida Saudável, teve a ideia de alimentar pessoas em vulnerabilidade social, quando se viu diante do fechamento de seu estabelecimento, devido ao isolamento provocado pela pandemia no final de março de 2020.









"Fazemos vaquinhas, financiamento coletivo, procuramos apoio através das redes sociais com o recado conheça o #ComidaQueAbraca".





O projeto é uma iniciativa do @hortelacozinhasaudavel e conta com o apoio de outras instituições, como a @waycarbon, o @portalserr e o @camargoevieira. A logística de entrega das refeições é feita em parceria com o @inaperbh e diversas outras instituições voluntárias da cidade, como o @grupoiluminata e o @alvoradacoletivo."





A ideia inicial seria doar cesta básica, mas a proposta evoluiu para quem estava em situação de rua. E com suporte do Instituto de Apoio e Orientação a Pessoas em Situação de Rua (Inaper), conseguiram elaborar a logística. "Queríamos que nosso alimento chegasse em quem realmente precisa e conseguimos", explica Renata, que é formada em gastronomia.