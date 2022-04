Missa da Unidade na Catedral Cristo Rei neste ano foi com público presente

Missa da Unidade na Catedral Cristo Rei, em BH, neste ano foi com público presente https://t.co/817XLo4AOa pic.twitter.com/zjzgCR14i4

Dom Walmor conclamou os fiéis a abrir e renovar seus corações, "reeducando-os para a paz". Em sua homilia, ele pediu o fim das desigualdades sociais e disse que "nosso caminho precisa sobretudo da graça de Deus. Precisamos da força da presença, do encontro, da celebração, estando aqui com a igreja viva o povo de Deus em comunhão."

Sobre os conflitos políticos no Brasil e no mundo , o arcebispo disse que "nesse mundo difícil e sofrido, apostamos na fraternidade universal. Cada sacerdote é sevidor do povo de Deus."