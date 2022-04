Rodovias na Grande BH registram tráfego pesado na saída para o feriado

Movimentação intensa nas principais rodovias da Grande BH (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

As principais rodovias federais que cortam Minas ligando a capital aos estados do Espírito Santo, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo já apresentam grande movimentação na Região Metropolitana na saída para o feriado de Semana Santa

Na BR-381, os motoristas encontram o trânsito pesado entre o início do Anel Rodoviário, no Bairro Jardim Vitória, e o Bairro Borba Gato, em Sabará, no sentido Vitória. Quem segue em direção a São Paulo, para acessar a Fernão Dias, em Contagem, enfrenta congestionamento no Anel Rodoviário nas proximidades da Cidade Industrial.

Outro ponto com gargalos é o entroncamento do Anel Rodoviário com a BR-040 no Conjunto Califórnia, saída para Brasília. Além do movimento de saída do feriado , muitos torcedores seguem pela rodovia a caminho do Mineirão, para o confronto entre Atlético e América pela segunda rodada da Copa Libertadores da América.

As rodovias estão movimentadas nesta noite de quarta-feira (13/4), mas sem registro de acidentes e interdições, de acordo com a Polícia Rodoviária. O grande fluxo de veículos deve se estender pelas próximas horas na Grande BH, incluindo as centenas de ônibus intermunicipais que deixam o Terminal Rodoviário.





Movimento de passageiros na Rodoviária de BH na noite desta quarta-feira (13/4), véspera do feriado da Semana Santa (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

De acordo com informações da assessoria de comunicação do terminal, no intervalo de seis dias, contando a partir de hoje até a próxima segunda-feira (18/4), devem transitar pelo local em torno de 124 mil passageiros, entre embarques e desembarques.