Clima pré-feriado é de chuva em BH, e temperaturas caem no fim de semana

Apesar de céu claro pela manhã, a expectativa é de pancadas de chuva e trovoadas a partir da tarde. (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



Se for sair de casa nesta quinta-feira (14/4) em Belo Horizonte, não esqueça o guarda-chuva. Segundo o GeoClima, o céu na capital mineira fica parcialmente nublado e podem ocorrer pancadas de chuva e trovoadas a partir da tarde. A temperatura deve oscilar de 18 °C até 29 °C.





A temperatura mínima prevista a ser registrada em Minas Gerais é de 15 °C na região Sul do estado, e a máxima de 35 °C no Norte. A umidade relativa do ar na capital fica em torno de 40% à tarde.

Semana Santa

Separe agasalhos e meias para o feriado de Semana Santa: a previsão do tempo indica queda na temperatura. Nos próximos dias, o céu fica nublado, com possibilidade de chuva. Na região metropolitana de BH, termômetros oscilam entre 16 °C e 24 °C. A temperatura mínima pode chegar a 12 °C na capital, com sensação térmica próxima de 0 °C em bairros mais elevados da cidade.