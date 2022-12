Presépio da Catedral Cristo Rei recebe bênçãos ao ser apresentado em BH

Presépio foi apresentado pela primeira vez ao público na Catedral Cristo Rei (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) Dá para descobrir uma nova vocação aos 103 anos? O médico Jair Ferreira Toledo mostrou que sim. Junto com a filha, a artista plástica Sônia Toledo, os dois aproveitaram o triste momento pandêmico e começaram a trabalhar juntos, construindo o Presépio da Catedral Cristo Rei, que foi apresentado hoje (4/12), pela primeira vez ao público, na Catedral Cristo Rei, no Bairro Juliana, Região Norte de Belo Horizonte.





O Quarteto de Cordas da Filarmônica de Minas Gerais se apresenta durante a benção do presépio da Catedral Cristo Rei %u2013 Igreja Mãe da Arquidiocese de Belo Horizonte (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)





Na manhã deste domingo, o presépio recebeu a bênção da “Igreja Mãe” da Arquidiocese de BH. A cerimônia também contou com a apresentação do Quarteto de Cordas da Filarmônica de Minas Gerais. Sônia estava emocionada ao ver que o seu projeto e de seu pai se materializou após tanto trabalho. Porém, seu Jair não esteve presente, pois faleceu antes que o presépio pudesse ser apresentado.

Sônia Toledo construiu o presépio junto a seu pai, o médico Jair Toledo, que faleceu antes que o presépio fosse apresentado (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)





No entanto, o médico conseguiu ver o presépio finalizado antes de partir e deixou uma mensagem de gratidão. “O criador foi muito gentil comigo, me permitiu chegar a esta idade trabalhando em algo tão prazeroso. Até os 86 anos eu ainda atuava como médico, fui obstetra e clínico, mas não fiz medicina para ganhar dinheiro, fiz para aliviar a vida do meu semelhante”, disse.