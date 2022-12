Credenciamento de ambulantes para Carnaval de BH começa nesta segunda-feira

Credenciamento é válido para período oficial da festa, de 4 a 26 de fevereiro (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) Começa nesta segunda-feira (5/12), o período de credenciamento de vendedores ambulantes para o Carnaval de Belo Horizonte em 2023. O prazo para cadastro vai até o dia 20 de dezembro e o registro deve ser feito presencialmente no BH Resolve, na Rua dos Caetés, 342, Centro da Capital.









De acordo com edital publicado pela Prefeitura de Belo Horizonte , o credenciamento deve ser feito por quem se interessa em vende bebidas e adereços carnavalescos durante o período oficial da festa, que vai de 4 a 26 de fevereiro do próximo ano. Podem se cadastrar pessoas maiores de idade e com residência comprovada na capital.





Para agilizar o processo, os interessados podem fazer um pré-cadastro online que diminui o tempo de atendimento presencial. Os documentos exigidos são: identidade com foto, CPF e comprovante de residência em BH. Caso o solicitante não tenha documentos que atestem domicílio na capital, mas more na cidade com algum familiar, a declaração pode ser apresentado junto de documentos que indiquem o vínculo.