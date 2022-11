Prefeitura de BH retoma teleconsultas para pacientes com sintomas gripais

Serviço é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Unimed-BH (foto: PBH / Divulgação)

A Prefeitura de Belo Horizonte vai retomar nesta sexta-feira (25) as teleconsultas para moradores da capital que apresentem sintomas gripais. O serviço é fruto de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Unimed-BH.



Todos os moradores de Belo Horizonte a partir de 18 anos cadastrados em Centros de Saúde da capital têm acesso ao teleatendimento. Se o cidadão não estiver registrado, é necessário procurar a unidade de referência para realizar a inscrição.



Agendamento

Após a confirmação do cadastro no SUS-BH, o paciente acessará uma tela para a marcação da data e horário da teleconsulta, dentro da disponibilidade. No dia e horário agendados, o paciente entrará novamente no sistema com seus dados cadastrais (CPF e data de nascimento) e poderá ter acesso à consulta por vídeo.





De acordo com o diagnóstico na teleconsulta, o usuário receberá orientações para o isolamento domiciliar e receita de medicação enviada no e-mail cadastrado. Com a receita impressa, ele poderá buscar os medicamentos no Centro de Saúde de sua área de abrangência.



*Estagiário sob supervisão do subeditor Rafael Arruda