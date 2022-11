COVID: UFMG inicia testes clínicos de vacina 100% brasileira na sexta (25)

Imunizante contra a COVID-19 da UFMG é o primeiro a ser produzido totalmente no Brasil (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) vão iniciar os testes clínicos da vacina SpiN-Tec MCTI UFMG, o primeiro imunizante contra a COVID-19 totalmente desenvolvido no Brasil.

A aplicação da primeira vacina será feita em uma cerimônia na manhã desta sexta-feira (25/11), no bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

As equipes científicas responsáveis pelo desenvolvimento do imunizante e pela condução dos testes clínicos detalharão as informações sobre a vacina e a nova fase de estudos.

Estarão presentes a reitora da UFMG, professora Sandra Regina Goulart Almeida, o ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), Paulo Cesar Rezende de Carvalho Alvim, e o secretário de Pesquisa e Formação Científica do MCTI, Marcelo Morales, além da equipe do Centro de Tecnologias de Vacinas da UFMG (CTVacinas), que conduz os estudos do imunizante SpiN-Tec MCTI UFMG, e do grupo responsável pelos testes clínicos da Unidade de Pesquisa Clínica em Vacinas (UPqVac) da UFMG.